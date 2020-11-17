Збірна України у вівторок, 17 листопада, зустрінеться із командою Швейцарії в рамках матчу шостого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21. Гра відбудеться у Люцерні на стадіоні Свісспорарена. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Владимира Петковича. На перемогу Швейцарії приймають ставки з коефіцієнтом 1.65. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 5.50. Нічийний результат зустрічі — 4.00.

Читайте: Ліга націй-2020/21: календар та результати матчів

На те, що швейцарці першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.44, а на підопічних Андрія Шевченка — 2.80.

Матч у Люцерні довірили судити грецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Анастасіосом Сідіропулосом. Йому асистуватимуть Поліхроніс Костарас та Лазарос Дімітріадіс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Васіліс Фотіас.

Турнірну таблицю четвертої групи елітного дивізіону очолює збірна Німеччини, маючи в активі дев’ять очок, слідом розташувалися Іспанія (8) та Україна (6), а четвертою йде Швейцарія (3).

Фото: УАФ