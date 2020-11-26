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Факти / Спорт
Анастасія Дячкіна |

На прощанні з Марадоною очікують не менше мільйона людей

На прощанні із легендарним аргентинським футболістом Дієго Марадоною очікують не менше мільйона людей. Церемонія прощання відбудеться у президентському палаці.

Двері резиденції Casa Rosada будуть відкриті із ранку вівторка для всіх охочих попрощатись із талановитим футболістом.

Окрім того, натовпи людей вже зібрались біля обеліску у Буенос-Айресі, який підсвітили кольорами прапора через смерть національного героя. Прихильники Марадони також збираються біля стадіону, де той починав свою кар’єру.

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Президент Альберто Фернандес оголосив три дні національної жалоби, щоб вшанувати пам’ять Дієго Армандо Марадони, назвавши його найкращим футболістом у світі і людиною, яка зробила аргентинців безмірно щасливими.

Смерть легенди

25 листопада помер Дієго Марадона – легендарний аргентинський футболіст. Йому було 60 років.

Він переніс кардіореспіраторну зупинку серця у своєму будинку у районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги приїхали, щоб надати йому допомогу, але врятувати легендарного аргентинського футболіста не вдалося.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images

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