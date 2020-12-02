Боруссія М – Інтер: дивитися відео і огляд матчу Ліги Чемпіонів 2020/2021

Міланський Інтер зустрівся з Боруссією Менхенгладбах в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок закінчився перемогою Інтера – 3: 2

Стартовий склад Боруссії: Зоммер – Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт – Лазаро, Крамер, Нойхаус – Плеа Штіндль, Тюрам. Запасні: Зіппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закарія, Вольф, Байєр, Траоре, Бенеш, емболії, Поульсен.

Стартовий склад Інтера: Ханданович – Шкрініар, де Врей, Бастони – Дарміан, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг – Лукаку, Мартінес. Запасні: Станкович, Раду, Хакимі, Санчес, Сенсі, Раноккія, Перішич, Еріксен, Д’Амброзіо.

Читайте: Шахтар вдруге обіграв Реал у Лізі чемпіонів

На 17 хвилині затяжна позиційна атака Інтера завершилася передачею на правий край штрафного під удар Дарміану – Маттео пробив в ближній кут, а м’яч пролетів між ногами Зоммера! 0:1!

Але вже на 45 хвилині Лазаро обігрався з партнером на правому фланзі в широку стінку і виконав точну подачу на дальню штангу, звідки абсолютно самотній Плеа головою пробив в ближній кут – 1:1!

У другому таймі на 66 хвилині Лукаку отримав передачу з глибини, увірвався на правий край штрафного, легко хитнув Закарію і пробив з-під нього в дальній кут – без шансів для Зоммера! 1:2! Всього через кілька хвилин Лукаку знову розстріляв ворота 1:3!

На 73 хвилині Боруссія стала більш агресивною. Санчес втратив м’яч під пресингом в центрі, після чого Тюрам запустив м’яч на правий фланг на хід Плеа. Алассан відірвався від захисників, увірвався в штрафну і пробив в дальній кут – 2:3! Попри додаткові 10 хвилин Борусія не змогла обіграти Інтер.