Шахтар — Реал Мадрид – 2:0

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Бондар, Вітао, Додо, Степаненко, Коваленко (Алан Патрік, 85), Тайсон (Соломон, 74), Марлос (Майкон, 73), Тете, Мораєс (Дентіньо, 25 (Фернанду, 85)).

Реал: Куртуа, Лукас, Варан, Начо, Менді, Модрич, Кроос, Одегорд (Иско, 77), Родріго (Вінісіус Жуніор, 77, Бензема (Маріано, 77), Асенсіо.

Голи: Дентіньо, 57 Соломон, 83

Донецький Шахтар приймав мадридський Реал у матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 2:0 на користь гірників.

Перший тайм зустрічі у Києві минув без забитих голів. Майже відразу галактикос заволоділи помітною територіальною перевагою, а від швидкого пропущеного голу гірників після удару Марко Асенсіо врятувала стійка.

Через десять хвилин Рафаель Варан грубо вклав на газон Жуніора Мораеса, за що арбітр нагородив француза жовтою карткою. Втім, український форвард після зіткнення із суперником не зміг продовжити гру, і Луїш Каштру змушений був замінити травмованого Мораеса на Дентіньо.

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У середині першої половини матчу Асенсіо втратив ще одну хорошу нагоду записати своє ім’я на табло – з його ударом у лівий кут воріт блискуче впорався Анатолій Трубін, якому наставник знову довірив місце у воротах.

Підопічні Зідана наче господарі вели себе у штрафному майданчику гірників і майже не давали шансів Шахтарю провести хорошу атаку до перерви. Гірники у першому таймі лише раз пробили по воротах Тібо Куртуа, тоді як вершкові аж вісім.

Другий тайм господарі поля розпочали значно активніше та впевненіше. Майже відразу гірники заробили кутовий, який розіграли, але це ні до чого не призвело.

На 57-й хвилині гри Коваленко відпасував у центр штрафного галактикос, але оборона не розібралася, кому підбирати м’яч після рикошету від Менді, після чого Дентіньо підхопив м’яча і ударом у дотик пробив сітку воріт Куртуа.

Вершкові намагалися швидко зрівняти, але Трубін був неперевершеним цього вечора – спершу юний кіпер врятував після удару головою Варана, а потім парирував сильний удар Менді.

Реал продовжував шукати свого шансу в атаці, проґавивши контратаку гірників. Манор Соломон отримав простір, дійшов до штрафного та пробив з-під Васкеса точно у нижній кут воріт.

В останні хвилини матчу на НСК Реал не полишав надії на камбек, втім гірники вистояли, а Трубін ледь не отримав гірчичник за те, що довго вводив м’яч у гру.

У підсумку Шахтар зумів вдруге у сезоні обіграти мадридський Реал у Лізі чемпіонів, що має дещо реабілітувати підопічних Луїша Каштру після ганебних 10:0 від менхенгладбахської Боруссії за підсумками двох матчів. У турнірній таблиці квартету B Шахтар та Реал мають по сім очок, але гірники випереджають королівський клуб завдяки різниці забитих та пропущених голів в особистих зустрічах.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Реал Мадрид, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі у Києві.