Динамо Київ у середу, 2 грудня, проведе матч в межах п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні Ювентус Стедіум у Турині зіграють проти італійського Ювентуса. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, беззаперечними фаворитами матчу є підопічні Андреа Пірло. На перемогу Ювентуса приймають ставки з коефіцієнтом 1.32. Успіх українського клубу оцінюють в 10.50. Нічийний результат зустрічі — 5.40.

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На те, що б’янконері першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.27, а на біло-синіх — 3.75.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із рефері Стефані Фраппар із Франції. Їй асистуватимуть співвітчизники: Хішам Закрані та Мехді Рахмуні. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Карім Абед. Арбітри VAR – Бенуа Мільо та Делажод Віллі.

Востаннє команди зустрічалися у першому турі групового етапу ЛЧ у Києві, тоді біло-сині поступилися туринцям з рахунком 0:2.

Ще три матчі за участю команд завершилися перемогою італійського клубу, а у найпершій очній зустрічі була зафіксована нічия 1:1.

В іншому матчі лідер квартету G каталонська Барселона завітає в гості до угорського Ференцвароша. Зустріч відбудеться у Будапешті на Пушкаш Арені та розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Dynamo Kyiv