Флойд Мейвезер повернеться на ринг у лютому, щоб битися з YouTube-блогером Логаном Полом.

43-річний Мейвезер анонсував поєдинок, який відбудеться 20 лютого, в неділю в Instagram.

Незважаючи на те, що 25-річний Пол майже на два десятиліття молодший за свого суперника, він навряд чи завдасть клопоту колишньому спортсмену, який пішов із професійного боксу непереможним, вигравши 50 боїв.

Вигідний бій

І Майвезер і Пол у минулому вже заробили на подібних виставкових боях.

Флойд Мейвезер заробив більше $100 млн на своєму поєдинку проти зірки UFC Конора Макгрегора в 2017 році, і $9 млн після бою проти японського кікбоксера Теншина Насукави у 2018 році.

Пол у минулому році бився з іншим YouTube-блогером KSI, програвши бій, але заробивши мільйони доларів.

Читайте: Майк Тайсон вперше за 15 років повернувся на ринг та провів бій з Роєм Джонсом

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Як можна буде подивитися бій

Перегляд трансляції лютневого бою можна буде придбати. Перші 1 млн клієнтів заплатять $24,99, а ближче до бою ціна зросте до $69,99.

У Пола проблем із залученням аудиторії точно не буде: у нього більше 22 млн підписників на YouTube.