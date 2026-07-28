З’явилися нові подробиці та друге відео жорстокого нападу на молоду українську пару, який стався в неділю, 26 липня, у Вроцлаві.

Про це повідомляє Fakt.pl.

Напад на українців у Вроцлаві: що відомо

Потерпілі — 20-річна Анастасія та 21-річний Максим — розповіли, що все розпочалося в місцевому магазині на вулиці Окулицького, де дівчина стояла в черзі на касу.

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Один із чоловіків намагався пролізти без черги. Коли українка зробила йому зауваження, його приятель почав її ображати.

Згодом троє чоловіків вичікували пару біля їхнього автомобіля. Вони почали викрикувати ксенофобські образи та вимоги “йти воювати”, після чого застосували кулаки, ноги та електрошокер.

Спочатку зловмисники вдарили хлопця, а коли Анастасія намагалася підняти його з землі, один із нападників завдав дівчині близько чотирьох ударів по обличчю.

В мережі також з’явилося друге відео інциденту, яке Анастасія встигла зняти на телефон. На ньому зафіксовано початок нападу, звук роботи електрошокера та чути плач дівчини.

Хто виявився нападниками на українців у Вроцлаві

У понеділок, 27 липня, правоохоронці затримали двох підозрюваних віком 27 та 45 років. Ідентифікувати одного з них допомогла характерна пов’язка на лівій нозі.

Затриманими виявилися:

45-річний Адам К. (на прізвисько Cycu) — місцевий гангстер із тюремним минулим та судимостями. Його затримали бійці антитерористичного підрозділу поліції просто на автостраді, коли той намагався втекти з Вроцлава.

— місцевий гангстер із тюремним минулим та судимостями. Його затримали бійці антитерористичного підрозділу поліції просто на автостраді, коли той намагався втекти з Вроцлава. 27-річний чоловік — футбольний хуліган, який бере участь у турнірах із MMA.

Обоє затриманих добре відомі місцевій поліції через численні судимості. Пошуки третього учасника нападу тривають.

Нагадаємо, що напередодні у Вроцлаві жорстоко побили українську пару. За словами матері постраждалої, нападники почули, що молоді люди розмовляють українською, а після виходу з магазину накинулися на них.

Фото: Марчин Кервінський

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