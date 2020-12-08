Динамо — Ференцварош – 1:0

Динамо: Бущан, Міколенко, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вербич.

Ференварош: Дібус, Хайстер, Двалі, Блажич, Г. Ловренчич, Сомаліа, Харатін, Ляйдуні, Зубков, Узуні, Нгуєн.

Голи: Попов, 60

Київське Динамо приймало угорський Ференцварош у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський та завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0.

Перемога дозволила підопічним Мірчи Луческу набрати чотири очки та фінішувати на третьому місці у квартеті G, що дає право на єврокубкову весну у Лізі Європи.

Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо Київ – Ференцварош, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.