Донецький Шахтар у середу, 9 грудня, проведе матч в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні Сан-Сіро у Мілані зіграють проти італійського Інтера. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Антоніо Конте. На перемогу Інтера приймають ставки з коефіцієнтом 1.27. Успіх гірників оцінюють в 12.0. Нічийний результат зустрічі — 6.10.

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На те, що нерадзуррі першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.28, а на підопічних Луїша Каштру — 3.65.

Матч довірили судити словенській бригаді арбітрів на чолі із рефері Славко Вінчичем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Раде Обренович. Арбітри VAR: Павел Гіль (Польща) та Юре Прапротнік (Словенія).

Це буде п’ята офіційна гра команд в історії. Востаннє вони зустрічалися у Києві у другому турі поточного розіграшу групового етапу Ліги чемпіонів та розійшлися нічиєю з рахунком 0:0.

В іншому матчі лідер квартету В мадридський Реал прийме вдома менхенгладбахську Боруссію. Зустріч відбудеться у Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано та розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: FC Shakhtar