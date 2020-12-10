Зоря та португальська Брага зустрічалися в рамках матчу шостого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА. Зустріч пройшла у місті Брага на стадіоні Ештадіу Мунісіпал де Брага і завершилася перемогою Браги з рахунком 2:0.

У першому таймі жодна з команд не відзначилася забитим голом у ворота суперника. Непоганий шанс був у Вандерсона Галено (Брага), але він пробив невдало.

На 37 хвилині вже Владислав Кабаєв (Зоря) пробив по воротах, але м’яч пролетів поруч із лівою стійкою.

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У другому таймі рахунок на 61 хвилині відкрив Йоель Абу Ханна (Зоря), але, на жаль, не на користь своєї команди, він забив гол у власні ворота.

Вже за 7 хвилин забитим голом у ворота Зорі відзначився Рікарду Орта (Брага). Він скористався нагодою та пробив у нижній лівий кут воріт, чим і приніс перемогу команді.

3 грудня Зоря здобула другу перемогу у Лізі Європи, обігравши Лестер. Тоді зустріч завершилася рахунком 1:0.

А перед тим Зоря сенсаційно розгромила АЕК у матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

Фото: SC Braga