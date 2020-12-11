Бій між чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, IBO та WBO, британцем Ентоні Джошуа та болгарином Кубратом Пулєвим відбудеться 12 грудня у Лондоні.

Вечір боксу пройде на SSE Arena Wembley, що може вмістити 12,5 тис. глядачів. Але сам бій через карантинні заходи дозволили відвідати 1 тис. вболівальників.

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В Україні пряма трансляція бою Джошуа – Пулєв не запланована. Але її можна подивитися на британському телеканалі Sky Sports або стримінговій платформі DAZN. Вартість трансляції поєдинку на Sky Sports складає £24,95 (€27,15). Також бій транслюватиме російський онлайн-сервіс AMEDIATEKA.

Сам бій розпочнеться не раніше 23.30 за київським часом.

Окрім бою Джошуа та Пулєва на SSE Arena Wembley відбудеться ще низка цікавих поєдинків:

Лоуренс Околі (Велика Британія) – Нікодем Єжевські (Польща)

Г’юї Ф’юрі (Велика Британія) – Маріуш Вах (Польща)

Мартін Баколе (ДР Конго) – Сергій Кузьмін (Росія)

Кірон Конвей (Велика Британія) – Маколей МакГовен (Велика Британія)

Флоріан Марку (Албанія) – Джеймі Стюарт (Велика Британія)

Каїс Ашфак (Велика Британія) – Ешлі Лейн (Велика Британія)

Бій Джошуа – Пулєв переносився вже двічі. Вперше боксери мали вийти на ринг ще у жовтні 2017 року, але бій скасували через травму болгарина. Вдруге його планували на червень 2020 року, але завадила пандемія коронавірусу.

Обидва боксери входять до топ-5 бійців надважкого дивізіону, тож перемога дозволить одному з них очолити рейтинг найкращих бійців у цій категорії. Для Джошуа це перший захист титулів після реваншу з Руїсом, а для Пулєва – це друга спроба завоювати чемпіонський пояс. Перша була проти Володимира Кличка у 2014 році.