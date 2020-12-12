Букмекери активно приймають ставки на бій у надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, IBO та WBO, британцем Ентоні Джошуа та болгарином Кубратом Пулєвим, який відбудеться 12 грудня у Лондоні на SSE Arena Wembley.

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є британський боксер.

Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1.10. Тоді як успіх болгарина Пулєва оцінюється котируванням 7.00. На нічию дають — 29.0.

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Початок бою Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв запланований не раніше 23.30 за київським часом.

Для Ентоні це буде перший захист поясів після реваншу із Енді Руїсом. Щодо Кубрата, то він після травми повернувся на ринг та здобув три перемоги, після чого став обов’язковим претендентом на титул.

На рахунку 31-річного Джошуа 24 бої, в яких він зазнав однією поразки. 39-річний Пулєв провів 29 поєдинки і теж зазнав однієї поразки – у 2014 році нокаутом програв Володимиру Кличку.

Бій Джошуа – Пулєв переносився вже двічі. Вперше боксери мали вийти на ринг ще у жовтні 2017 року, але бій скасували через травму болгарина. Вдруге його планували на червень 2020 року, але завадила пандемія коронавірусу.

Фото: Boxing Scene