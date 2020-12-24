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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Легенда повернулася в УПЛ: Мілевський підписав угоду із Минаєм

Колишній футболіст Динамо Київ та Динамо Брест Артем Мілевський став гравцем українського футбольного клубу Минай.

Закарпатський клуб повідомив, що контракт із футболістом укладений на 1,5 роки.

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Мілевський виступатиме за Минай під номером десять.

— Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. Минай – дуже хороша команда і я дякую за таку можливість клубу. Я передивився останні матчі Минаю, поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається і я розраховую принести користь команді, – розповів Мілевський.

Артем Мілевський найбільше відомий своїми виступати за київське Динамо та збірну України. Також він грав у чемпіонатах Хорватії, Туреччини, Румунії, Угорщини, Росії та Білорусі. Останній клуб Артема – брестське Динамо, яке він залишив після закінчення сезону-2020 у Білорусі.

Напередодні Минай у соцмережах заінтригував своїм першим зимовим трансфером сезону-2020/21. Клуб анонсував підписання гравця з номером десять.

У коментарях розгорнулася жвава дискусія – футбольні вболівальники висували гіпотези щодо трансферу Мілевського та Коноплянки.

Минай є дебютантом української Прем’єр ліги. Команда Василя Кобіна пішла на зимову перерву на 11 позиції у турнірній таблиці УПЛ.

Фото: ФК Минай

Джерело: ФК Минай

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