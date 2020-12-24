Колишній футболіст Динамо Київ та Динамо Брест Артем Мілевський став гравцем українського футбольного клубу Минай.

Закарпатський клуб повідомив, що контракт із футболістом укладений на 1,5 роки.

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Мілевський виступатиме за Минай під номером десять.

— Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. Минай – дуже хороша команда і я дякую за таку можливість клубу. Я передивився останні матчі Минаю, поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається і я розраховую принести користь команді, – розповів Мілевський.

Артем Мілевський найбільше відомий своїми виступати за київське Динамо та збірну України. Також він грав у чемпіонатах Хорватії, Туреччини, Румунії, Угорщини, Росії та Білорусі. Останній клуб Артема – брестське Динамо, яке він залишив після закінчення сезону-2020 у Білорусі.

Напередодні Минай у соцмережах заінтригував своїм першим зимовим трансфером сезону-2020/21. Клуб анонсував підписання гравця з номером десять.

У коментарях розгорнулася жвава дискусія – футбольні вболівальники висували гіпотези щодо трансферу Мілевського та Коноплянки.

Минай є дебютантом української Прем’єр ліги. Команда Василя Кобіна пішла на зимову перерву на 11 позиції у турнірній таблиці УПЛ.

Фото: ФК Минай

Джерело: ФК Минай