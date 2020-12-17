КДК УАФ зарахував Інгульцю технічну поразку у матчі із Шахтарем

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо скасованого матчу 13 туру української Прем’єр-ліги між Інгульцем та донецьким Шахтарем.

Комітет становив, що клуб із Петрове несе провину через незабезпечення підготовки футбольного поля для проведення матчу.

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Відповідно до ч. 6 ст. 10 Регламенту УПЛ Інгульцю зараховано технічну поразку з рахунком 0:3, а Шахтар — технічну перемогу – 3:0.

Також Інгулець має сплатити штраф у розмірі 50 тис. грн.

Матч 13 туру УПЛ між Інгульцем та Шахтарем мав відбутися 13 грудня 2020 року у Кропивницькому, але делегат матч після консультації із арбітрами ухвалив рішення скасувати гру через неготовність поля. На стадіоні не був увімкнений підігрів.

Клуб із Петрове пропонував гірникам перенести матч на весну.

Таким чином Шахтар залишається на другій позиції у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу, відстаючи від київського Динамо на одне очко. Інгулець йде десятим.

Арбітражний суд у Лозанні зареєстрував апеляцію УАФ

Арбітражний суд в Лозанні зареєстрував апеляцію УАФ проти УЄФА та Швейцарської футбольної асоціації. Йдеться про технічну поразку збірної України у матчі Ліги націй проти Швейцарії.

УАФ вимагає скасувати технічну поразку української збірної та переграти матч або ж провести процедуру жеребкування результату.