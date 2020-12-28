Яремчук може перейти в італійську Рому взимку — La Gazzetta dello Sport

Форвард збірної України з футболу та бельгійського Гента Роман Яремчук вже взимку може змінити клубну прописку.

Авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport стверджує, що українець зацікавив тренерський штаб римської Роми. Вовки спробують придбати форварда у зимове трансферне вікно. Втім, Рома не зможе запропонувати буйволам велику суму, адже у клубу є чималі борги.

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Головний тренер Роми Паулу Фонсека окрім Яремчука назвав ще кількох виконавців, яких би волів бачити у римському клубі. Це італійський форвард китайського клубу Шанхай Шеньхуа Стефан Ель-Шаараві, який раніше вже виступав за Роми і переїхав у Піднебесну у 2019 році за €16 млн, а також бразильський хавбек ліверпульського Евертона Бернард Анісіу Калдейра Дуарте, який п’ять сезонів провів у донецькому Шахтарі.

Рома вже намагалася підписати Яремчука у 2019 році, але клуби не змогли домовитися щодо суми угоди.

Салах хоче перейти в Реал

Колишній футболіст збірної Єгипту Мухаммед Абутріка розповів про недавню розмову із зіркою Ліверпуля Мохаммедом Салахом.

За словами Абутріка 28-річний форвард нещасливий на Енфілді і хоче змінити клубну прописку. Причиною такого рішення зірки червоних є рішення коуча команди Юргена Клоппа, який віддав тренерську пов’язку на гру останнього туру Ліги чемпіонів УЄФА Тренту Александеру-Арнольду, а не Салаху.

Джерело: La Gazzetta dello Sport