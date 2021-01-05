Асистент наставника київського Динамо Мірчи Луческу та тренер із фізпідготовки Дієго Лонго достроково розірвав контракт із біло-синіми.
Це рішення італійський фахівець ухвалив через сімейні обставини.
— Коли я повернуся до Києва? На жаль, я розірвав контракт із Динамо. У мене було ще 2,5 роки угоди із клубом. Розумієте, весь цей час моя дружина та діти перебували в Італії, а я 24 години на добу сім днів на тиждень перебував на базі, – заявив Лонго.
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Також він додав, що мав розмову із Луческу, якому заявив, що не може продовжувати працювати не бачачи свою сім’ю.
— Містер зрозумів мою ситуацію. Він був розчарований, але сказав: Гаразд.
Лонго розповів, що через щільний графік із матчами Ліги чемпіонів та у чемпіонаті України він мав лише дві вільні години на тиждень.
— Динамо – це топ-клуб. У мене були чудові стосунки із гравцями, керівництвом та всіма співробітниками клубу. Я шкодую про це рішення, але не можу вчинити інакше. Я хотів, щоб моя сім’я приєдналася до мене у Києві, але якби вони це зробили, я б однаково їх би не бачив.
У Динамо Дієго Лонго був тренером із фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів із м’язовими ушкодженнями.
На зимову паузу у чемпіонаті України Динамо пішло лідером, маючи у своєму активі 30 очок. Другим розташувався Шахтар (29), а замкнула трійку лідерів чернігівська Десна (23).
Динамо зіграє з Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи
14 грудня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.
Біло-сині під час посіву були несіяними і їм у суперники дістався бельгійський футбольний клуб Брюгге.
Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 18 лютого, а матч-відповідь 25 лютого.
Джерело: Football.ua