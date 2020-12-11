За підсумками виступів на груповому етапі Ліги чемпіонів та Ліги Європи три українські клуби: донецький Шахтар, київське Динамо та луганська Зоря сумарно заробили €83 млн.
Гірники та біло-сині продовжать свої виступи в 1/16 фіналу Ліги Європи, після вильоту із Ліги чемпіонів.
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А ось Зоря фінішувала у своєму квартеті ЛЄ на третьому місці, пропустивши вперед Лестер та Брагу, і завершила свій єврокубковий сезон.
Нині найбільше збагатився Шахтар, заробивши €43 млн:
- €14,7 млн донецький клуб отримає за участь у стадії групового етапу ЛЧ;
- €20,29 млн – завдяки своїй позиції у десятирічному рейтингу клубів УЄФА;
- €7,88 млн – безпосередньо за результати та вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи;
- €0,2 млн – із маркетингового пула.
Динамо цієї осені поповнило свою казну на €35 млн:
- €14,8 млн за участь у груповому етапі ЛЧ;
- €16 млн – завдяки позиції у десятирічному рейтингу УЄФА;
- €4 млн – за результати у групі та вихід до 1/16 фіналу ЛЄ;
- €0,2 млн – із маркетингового пула.
Луганська Зоря заробила “скромні” €4,69 млн:
- €2,8 млн луганський клуб отримав за участь у стадії групового етапу Ліги Європи;
- €1,25 млн – за дві перемоги на стадії групового етапу над Лестером та АЕКом.
Ще два українські клуби Колос та чернігівська Десна, які не змогли пройти кваліфікацію Ліги Європи, отримають від УЄФА €540 тис. та €280 тис. відповідно.
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 грудня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні. Шахтар та Динамо отримали різний посів, але не зможуть зустрітися один з одним, оскільки УЄФА на цій стадії розводить клуби із однієї асоціації.
Джерело: Meta-raitings.com.ua