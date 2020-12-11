За підсумками виступів на груповому етапі Ліги чемпіонів та Ліги Європи три українські клуби: донецький Шахтар, київське Динамо та луганська Зоря сумарно заробили €83 млн.

Гірники та біло-сині продовжать свої виступи в 1/16 фіналу Ліги Європи, після вильоту із Ліги чемпіонів.

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А ось Зоря фінішувала у своєму квартеті ЛЄ на третьому місці, пропустивши вперед Лестер та Брагу, і завершила свій єврокубковий сезон.

Нині найбільше збагатився Шахтар, заробивши €43 млн:

€14,7 млн донецький клуб отримає за участь у стадії групового етапу ЛЧ;

€20,29 млн – завдяки своїй позиції у десятирічному рейтингу клубів УЄФА;

€7,88 млн – безпосередньо за результати та вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи;

€0,2 млн – із маркетингового пула.

Динамо цієї осені поповнило свою казну на €35 млн:

€14,8 млн за участь у груповому етапі ЛЧ;

€16 млн – завдяки позиції у десятирічному рейтингу УЄФА;

€4 млн – за результати у групі та вихід до 1/16 фіналу ЛЄ;

€0,2 млн – із маркетингового пула.

Луганська Зоря заробила “скромні” €4,69 млн:

€2,8 млн луганський клуб отримав за участь у стадії групового етапу Ліги Європи;

€1,25 млн – за дві перемоги на стадії групового етапу над Лестером та АЕКом.

Ще два українські клуби Колос та чернігівська Десна, які не змогли пройти кваліфікацію Ліги Європи, отримають від УЄФА €540 тис. та €280 тис. відповідно.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 грудня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні. Шахтар та Динамо отримали різний посів, але не зможуть зустрітися один з одним, оскільки УЄФА на цій стадії розводить клуби із однієї асоціації.

Джерело: Meta-raitings.com.ua