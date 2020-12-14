14 грудня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.

На цій стадії Україна представлена двома клубами — донецьким Шахтарем та київським Динамо, які посіли треті місця у своїх квартетах у Лізі чемпіонів. Під час жеребкування гірники потрапили до сіяних команд, а біло-сині до несіяних.

Читайте: Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21

Динамо та Шахтар не можуть зустрітися на цій стадії, адже представляють одну національну асоціацію. Також українські команди під час жеребкування розводять із російськими. Не зможуть зустрітися між собою й команди, що вже грали між собою на стадії групового етапу.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи:

Вольфсберг — Тоттенгем Готспур

Динамо Київ — Брюгге

— Брюгге Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед

Бенфіка — Арсенал

Црвена Звезда — Мілан

Антверпен — Рейнджерс

Славія Прага — Лестер

Зальцбург — Вільярреал

Брага — Рома

Краснодар — Динамо Загреб

Янг Бойз — Баєр Леверкузен

Молде — Хоффенхайм

Гранада — Наполі

Маккабі Тель-Авів — Шахтар Донецьк

Лілль — Аякс

Олімпіакос — ПСВ

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 18 лютого, а матч-відповідь 25 лютого. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть на виїзді.

Фінал турніру запланований на 26 травня 2021 року у Гданську на PGE Arena.

Фото: UEFA