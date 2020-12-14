14 грудня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.
На цій стадії Україна представлена двома клубами — донецьким Шахтарем та київським Динамо, які посіли треті місця у своїх квартетах у Лізі чемпіонів. Під час жеребкування гірники потрапили до сіяних команд, а біло-сині до несіяних.
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Динамо та Шахтар не можуть зустрітися на цій стадії, адже представляють одну національну асоціацію. Також українські команди під час жеребкування розводять із російськими. Не зможуть зустрітися між собою й команди, що вже грали між собою на стадії групового етапу.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи:
- Вольфсберг — Тоттенгем Готспур
- Динамо Київ — Брюгге
- Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед
- Бенфіка — Арсенал
- Црвена Звезда — Мілан
- Антверпен — Рейнджерс
- Славія Прага — Лестер
- Зальцбург — Вільярреал
- Брага — Рома
- Краснодар — Динамо Загреб
- Янг Бойз — Баєр Леверкузен
- Молде — Хоффенхайм
- Гранада — Наполі
- Маккабі Тель-Авів — Шахтар Донецьк
- Лілль — Аякс
- Олімпіакос — ПСВ
Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 18 лютого, а матч-відповідь 25 лютого. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть на виїзді.
Фінал турніру запланований на 26 травня 2021 року у Гданську на PGE Arena.
Фото: UEFA