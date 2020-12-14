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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Шахтар та Динамо дізналися суперників в 1/16 фіналу Ліги Європи

14 грудня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21.

На цій стадії Україна представлена двома клубами — донецьким Шахтарем та київським Динамо, які посіли треті місця у своїх квартетах у Лізі чемпіонів. Під час жеребкування гірники потрапили до сіяних команд, а біло-сині до несіяних.

Читайте: Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21

Динамо та Шахтар не можуть зустрітися на цій стадії, адже представляють одну національну асоціацію. Також українські команди під час жеребкування розводять із російськими. Не зможуть зустрітися між собою й команди, що вже грали між собою на стадії групового етапу.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи:

  • Вольфсберг — Тоттенгем Готспур
  • Динамо Київ — Брюгге
  • Реал Сосьєдад — Манчестер Юнайтед
  • Бенфіка — Арсенал
  • Црвена Звезда — Мілан
  • Антверпен — Рейнджерс
  • Славія Прага — Лестер
  • Зальцбург — Вільярреал
  • Брага — Рома
  • Краснодар — Динамо Загреб
  • Янг Бойз — Баєр Леверкузен
  • Молде — Хоффенхайм
  • Гранада — Наполі
  • Маккабі Тель-Авів — Шахтар Донецьк
  • Лілль — Аякс
  • Олімпіакос — ПСВ

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 18 лютого, а матч-відповідь 25 лютого. Сіяні команди матчі-відповіді проведуть на виїзді.

Фінал турніру запланований на 26 травня 2021 року у Гданську на PGE Arena.

ФотоUEFA

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