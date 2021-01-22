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Факти / Спорт
Людмила Грубнік |

Японія спростувала інформацію про скасування Олімпіади 2021

Олімпійські ігри 2021 у Токіо (Японія) відбудуться. Організатори заходу спростували інформацію про їхнє можливе скасування, яку поширили ЗМІ.

олімпіада

Влада країни розглядає варіант скасування Олімпіади через складну ситуацію з коронавірусом, повідомило The Times з посиланням на члена уряду Японії.

Однак організатори Олімпійських ігор спростували цю інформацію.

За їхніми словами, вони готуються до проведення заходу і роблять все можливе, щоб він пройшов з дотриманням всіх протиепідемічних заходів, пише CNN.

Олімпійські ігри 2021

Через поширення коронавірусу Олімпійські ігри у Токіо перенесли з 2020 на 2021 рік.

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Організатори повідомляли, що цьогоріч перед офіційним заходом проведуть тестові змагання на об’єктах.

Детальніше про Олімпійські ігри 2021 у Токіо читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Times, CNN

Фото: Dreamstime

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