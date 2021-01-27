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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

УЄФА не планує переносити Євро-2020 до однієї країни

УЄФА як і раніше хоче провести чемпіонат Європи з футболу-2020 у 12-ти містах Європи, навіть якщо заповненість стадіонів складе 25%. Втім, існує ймовірність, що деякі стадіони все ж не зможуть прийняти матчі турніру.

Трофей чемпионата Европы

Наразі УЄФА підтримує контакти із усіма містами-організаторами турніру, які заявили про свою готовність прийняти турнір.

Організація розглядає чотири варіанти проведення матчів: повністю заповнені стадіони, заповненість на 75%, 50% або на 25%.

Також в УЄФА допускають, що в умовах поточної кризи через пандемію коронавірусу, якесь місто не зможе прийняти матчі. Водночас в УЄФА поки не розглядають пропозиції провести турнір в одній країні або суттєво зменшити їхню кількість для проведення матчів.

Євро-2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Турнір має відбутися з 11 червня до 11 липня 2021 року.

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Спершу планувалося, що матчі чемпіонату відбудуться у 12 містах: Дубліні, Лондоні, Римі, Копенгагені, Бухаресті, Будапешті, Глазго, Більбао, Санкт-Петербурзі, Амстердамі, Баку та Мюнхені. Матч-відкриття має пройти у Римі, а фінал — у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Суперниками збірної України на стадії групового етапу турніру стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія, яка дебютує на Євро.

Джерело: Independent

Фото: Getty Images

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