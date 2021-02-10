УЄФА переніс на нейтральне поле шість матчів єврокубків – причина

Європейський футбольний союз ухвалив рішення перенести ще один матч стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральне поле через карантинні обмеження, що пов’язані із коронавірусом.

За рішенням УЄФА, зустріч між мадридським Атлетіко та лондонським Челсі відбудеться 23 лютого у столиці Румунії на Національному стадіоні Бухареста.

Спершу гра мала відбутися у Мадриді на домашній арені матрацників Ванда Метрополітано, але через обмеження поїздок між Іспанією та Великою Британією зустріч вирішили перенести на нейтральне поле.

— УЄФА дякує Атлетіко та Челсі за тісну співпрацю та допомогу у пошуку вирішення ситуації, що склалася, а також Румунській федерації футболу – за підтримку та згоду провести матч, – повідомляє прес-служба УЄФА.

Раніше стало відомо, що перший матч 1/8 фіналу ЛЧ між Боруссією Менхенгладбах та Манчестер Сіті перенесли з Німеччини до Угорщини. Гра відбудеться 24 лютого на Пушкаш Арені у Будапешті.

Також до Будапешта перенесено гру РБ Лейпциг – Ліверпуль. Матч команд відбудеться 16 лютого.

Заміна арен у Лізі Європи

УЄФА ухвалив рішення перенести проведення трьох матчів 1/16 фіналу Ліги Європи до інших міст.

Змін зазнали наступні матчі єврокубку:

Бенфіка – Арсенал – відбудеться у Римі на Стадіо Олімпіко;

– відбудеться у Римі на Стадіо Олімпіко; Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – відбудеться у Турині на Ювентус Стедіум;

– відбудеться у Турині на Ювентус Стедіум; Мольде – Хоффенхайм – відбудеться у Вільяреалі на Естадіо-де-ла-Кераміка.

Перенесення матчу норвезького Мольде пов’язане із правилами в’їзду на територію Норвегії, що були введені через пандемію коронавірусу. Матч-відповідь Мольде – Хоффенхайм відбудеться у Зінсхаймі 25 лютого.

Всі три матчі відбудуться 18 лютого 2021 року.

За результатами жеребкування Ліги Європи київське Динамо в 1/16 фіналу турніру зустрінеться із бельгійським Брюгге, а донецький Шахтар зіграє з ізраїльським Маккабі Тель-Авів.