Донецький Шахтар у четвер, 25 лютого, проведе матч-відповідь на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів. Початок матчу о 19.55.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.73. Успіх жовтих дияволів оцінюють в 5.60. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

На те, що гірники першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.45, а на підопічних Патріка ван Ліувена — 2.60.

Матч довірили судити іспанській бригаді арбітрів на чолі із рефері Хосе Санчесом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Рауль Кабаньєро та Іньїго Прієто. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хосе Мануера Монтеро. Арбітри VAR: Рікардо де Бургос та Гільєрмо Куадра.

Раніше Санчес не обслуговував матчі за участю українських команд.

У першому матчі, який відбувся у Тель-Авіві, Шахтар впевнено обіграв Маккабі з рахунком 2:0.

Фото: Maccabi Tel Aviv FC, FC Shakhtar