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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Де дивитися Шахтар — Маккабі у Лізі Європи

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 донецький Шахтар вдома прийме тель-авівський Маккабі. Зустріч відбудеться 25 лютого у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

НСК Олимпийский

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватиме російський канал Матч! Футбол 3.

У повторі матч можна буде переглянути 26 лютого о 3.05 та 14.35 на каналі Футбол 2, а також в 7.25 на Футбол 1.

Це буде друга зустріч команд у єврокубках. Вперше вони зустрілися тиждень тому, 18 лютого, у Тель-Авіві на арені Блумфілд Стедіум.

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Тоді впевнену перемогу здобули гірники. Підопічні Луїша Каштру вгатили у сітку воріт суперника два сухих м’ячі. Голами у матчі відзначилися Алан Патрік та Тете.

Фото: Dreamstime

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