Шахтар – Маккабі – 1:0 (3:0)

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Кривцов, Додо, Майкон, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Соломон, Мораєс.

Маккабі: Даніель, Жералдеш, Ернандес, Тібі, Саборіт, Перец, Глазер, Голаса, Бен-Хаїм, Пешич, Хозез.

Голи: Мораєс, 67 (пен.)

Донецький Шахтар приймав тель-авівський Маккабі у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/21. Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася з рахунком 1:0.

Підопічні Луїша Каштру жваво розпочали зустріч. Вже на старті матчу Додо підключився до атаки своєї команди і відразу ж пробив, але м’яч зрадницьки влучив у сітку з зовнішнього боку. Згодом нагоду відкрити рахунок мав Алан Патрік, але бразилець відправив м’яч за лицьову лінію поля.

Ближче до екватору першого тайму Матвієнко втратив шанс відзначитися у грі. Тайсон прорвався до штрафного майданчика і пробив, але Тененбаум парирував кулястого перед собою прямісінько на Матвієнка, а ось в українця при спробі завдати удару, м’яч зрадницьки зісковзнув з ноги.

Ближче до перерви ізраїльський клуб повністю перехопив ініціативу і біля воріт Трубіна запахло смаженим. Шахтарю добряче пощастило, коли в одному моменті м’яч двічі влучив у каркас воріт – спершу після удару Луїса Ернандеса, а потім після Пешича.

На початку другого тайму Каштру провів подвійну заміну – на поле вийшли Тете та Маркос Антоніо і це принесло дивіденди. Саме Тете у штрафній Маккабі у боротьбі з Бен-Хаїмом заробив пенальті, який реалізував Жуніор Мораес, зробивши рахунок 1:0.

Таким чином, за підсумками двох матчів Шахтар впевнено крокує до наступної стадії Ліги Європи. Жеребкування 1/8 фіналу турніру відбудеться завтра, 26 лютого.

Також Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Маккабі, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.