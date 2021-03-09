Донецький Шахтар у четвер, 11 березня, проведе перший матч на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21, в якому підопічні Луїша Каштру на Стадіо Олімпіко у Римі зіграють проти італійської Роми. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Роми приймають ставки з коефіцієнтом 1.63. Успіх гірників оцінюють в 5.30. Нічийний результат зустрічі — 4.30.

На те, що вовки першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.44, а на підопічних Луїша Каштру — 2.65. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 16.0.

Матч довірили судити португальській бригаді арбітрів на чолі із рефері Артуром Діашем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Руй Тавареш та Паулу Соареш. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Тьягу Мартінш. Арбітри VAR: Жоау Піньейру та Луїш Годінью.

Це буде сьома зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися у сезоні 2017/2018 на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У першому матчі у Харкові Шахтар здобув перемогу з рахунком 2:1, а ось на виїзді поступився 1:0.

За підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар пройшов тель-авівський Маккабі, а Рома двічі обіграла португальську Брагу (2:0, 3:1).

Фото: FC Shakhtar