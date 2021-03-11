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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Динамо вдома поступилося Вільярреалу у першому матчі Ліги Європи

Динамо — Вільярреал – 0:2

Динамо Вільярреал

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Міколенко, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Циганков, Бесєдін, Родрігес.

Вільярреал: Руллі, Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капу, Трігерос, Чуквезе, Алькасер, Жерар Морено.

Голи: Торрес, 30 Альбіоль, 52

Київське Динамо приймало іспанський Вільярреал у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч відбулася на стадіоні НСК ОЛімпійський у Києві та завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0.

На початку матчу команди обмінялися небезпечними моментами. Спершу нагоду відкрити рахунок проґавив Трігерос. М’яч після його удару пролетів у сантиметрах від правої стійки. Відповіддю киян був удар головою Циганкова з меж одинадцятиметрової позначки, але кулястий пролетів трохи вище воріт.

Рахунок у матчі відкрив Пау Торрес, який після пасу від Морено, відправив м’яч у порожні ворота.

Після перерви підопічні Унаї Емері подвоїли свою перевагу. Рауль Альбіоль підібрав м’яча у штрафному майданчику киян та безжально відправив його під поперечину.

Під кінець зустрічі Циганков отримав точний пас від партнера на межі штрафного і пробив, але м’яч пролетів у кількох сантиметрах від лівої стійки.

Матч-відповідь команд відбудеться за тиждень, 18 березня, у Вільярреалі на Естадіо де ла Кераміка.

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До списку попередньо увійшли 33 виконавці, з яких одинадцять представляють київське Динамо.

Фото: Getty Images

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