PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Рома завдала розгромної поразки Шахтарю у Римі

Рома — Шахтар – 3:0

Рома Шахтар

Рома: Лопес, Крістанте, Кумбулла, Манчіні, Карсдорп, Діавара, Вільяр, Спінаццола, Педро, Пеллегріні, Мхітарян.

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Марлос, Тете, Мораєс, Тайсон.

Голи: Пеллегріні, 23 Ель-Шаараві, 73 Манчіні, 77

Італійська Рома приймала донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч відбулася у Римі на Стадіо Олімпіко і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

Вже на початку матчу Вільяр змарнував чудову нагоду розмочити нулі на табло. Іспанець пробивав у нижній кут воріт, але з ударом впорався Трубін.

Згодом підопічні Паулу Фонсеки все ж відкрили рахунок. Педро відпасував низом у чужу штрафну та вивів віч-на-віч з голкіпером Лоренцо Пеллегріні, який поцілив м’ячем у сітку воріт гірників.

Через кілька хвилин Шахтар відповів ударом Мораеса, але кулястий після пострілу Жуніора опинився в руках Пау Лопеса.

У другому таймі підопічні Луїша Каштру відразу ж кинулися вперед. Відразу два моменти було у Тете: у першому бразилець пробив низом, але Пау Лопес виручив, а у другому Тете прорвався повз кількох суперників і пробив, але м’яч після рикошету пролетів повз ворота.

Читайте
Динамо вдома поступилося Вільярреалу у першому матчі Ліги Європи

Втім черговим голом у воротах відзначилися вовки. На 73-й хвилині свіженький Ель-Шаараві втік у контратаку, пройшов Додо та Вітао і впевнено пробив над Трубіним.

Через чотири хвилини римляни знову ошелешили гірників, забивши третій м’яч у ворота української команди. Цього разу відзначився Джанлука Манчіні після розіграшу кутового.

Матч-відповідь команд відбудеться 18 березня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Факти ICTV також провели онлайн-трансляцію матчу Рома – Шахтар, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка