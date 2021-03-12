Рома — Шахтар – 3:0

Рома: Лопес, Крістанте, Кумбулла, Манчіні, Карсдорп, Діавара, Вільяр, Спінаццола, Педро, Пеллегріні, Мхітарян.

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Алан Патрік, Марлос, Тете, Мораєс, Тайсон.

Голи: Пеллегріні, 23 Ель-Шаараві, 73 Манчіні, 77

Італійська Рома приймала донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Зустріч відбулася у Римі на Стадіо Олімпіко і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

Вже на початку матчу Вільяр змарнував чудову нагоду розмочити нулі на табло. Іспанець пробивав у нижній кут воріт, але з ударом впорався Трубін.

Згодом підопічні Паулу Фонсеки все ж відкрили рахунок. Педро відпасував низом у чужу штрафну та вивів віч-на-віч з голкіпером Лоренцо Пеллегріні, який поцілив м’ячем у сітку воріт гірників.

Через кілька хвилин Шахтар відповів ударом Мораеса, але кулястий після пострілу Жуніора опинився в руках Пау Лопеса.

У другому таймі підопічні Луїша Каштру відразу ж кинулися вперед. Відразу два моменти було у Тете: у першому бразилець пробив низом, але Пау Лопес виручив, а у другому Тете прорвався повз кількох суперників і пробив, але м’яч після рикошету пролетів повз ворота.

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Втім черговим голом у воротах відзначилися вовки. На 73-й хвилині свіженький Ель-Шаараві втік у контратаку, пройшов Додо та Вітао і впевнено пробив над Трубіним.

Через чотири хвилини римляни знову ошелешили гірників, забивши третій м’яч у ворота української команди. Цього разу відзначився Джанлука Манчіні після розіграшу кутового.

Матч-відповідь команд відбудеться 18 березня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Факти ICTV також провели онлайн-трансляцію матчу Рома – Шахтар, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.