Рома та Шахтар зійдуться 11 березня на Стадіо Олімпіко у Римі у межах першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи-2020/21.

Це буде сьома зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися у сезоні 2017/2018 на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У матчі у Харкові Шахтар здобув перемогу з рахунком 2:1, а ось на виїзді поступився 1:0.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Роми приймають ставки з коефіцієнтом 1.60. Успіх гірників оцінюють в 5.50. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

Зустріч у Римі довірили португальській бригаді арбітрів на чолі із рефері Артуром Діашем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Руй Тавареш та Паулу Соареш. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Тьягу Мартінш. Арбітри VAR: Жоау Піньейру та Луїш Годінью.

Текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Шахтар розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.