У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 донецький Шахтар прийме вдома римську Рому. Зустріч відбудеться 18 березня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть білоруський телеканал Беларусь 5 та російський Матч ТВ.

У повторі матч можна буде переглянути 19 березня о 3.05 та 14.35 на каналі Футбол 2, а також в 7.25 та 20.40 на Футбол 2.

Це буде восьма зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися 11 березня у Римі на Стадіо Олімпіко у межах першого матчу.

Гра завершилася розгромною перемогою підопічних Паулу Фонсеки з рахунком 3:0. Голами у зустрічі відзначилися Пеллегріні, Ель-Шаараві та Манчіні.