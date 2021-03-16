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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Де дивитися Шахтар — Рома у Лізі Європи

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21 донецький Шахтар прийме вдома римську Рому. Зустріч відбудеться 18 березня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

НСК Олимпийский

Початок матчу о 19.55 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1, на платформах Oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1). Також гру транслюватимуть білоруський телеканал Беларусь 5 та російський Матч ТВ.

У повторі матч можна буде переглянути 19 березня о 3.05 та 14.35 на каналі Футбол 2, а також в 7.25 та 20.40 на Футбол 2.

Це буде восьма зустріч команд у єврокубках. Востаннє вони зустрічалися 11 березня у Римі на Стадіо Олімпіко у межах першого матчу.

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Гра завершилася розгромною перемогою підопічних Паулу Фонсеки з рахунком 3:0. Голами у зустрічі відзначилися Пеллегріні, Ель-Шаараві та Манчіні.

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