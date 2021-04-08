Мюнхенська Баварія приймала французький ПСЖ у межах першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21. Зустріч відбулася у Мюнхені на стадіоні Альянц Арена та завершилася з рахунком 3:2 на користь парижан.

Вже на третій хвилині зустрічі нападник гостей Кіліан Мбаппе шокував господарів поля. Француз опинився у штрафному майданчику після пасу від Неймара та відправив м’яча у правий нижній кут воріт.

У середині першої половини зустрічі Маркіньос подвоїв перевагу парижан, відправивши м’яча у сітку воріт Мануеля Ноєра.

Скоротив відкрив у рахунку екс-гравець ПСЖ Ерік Шупо-Мотінг перед свистком на перерву. Спершу Павар закинув м’яч у штрафний майданчик, де Шупо-Мотінг високо вистрибнув і пробив головою у лівий кут воріт без шансів для Кейлора Наваса.

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Баварці жваво розпочали другу половину матчу і швидко зуміли відновити паритет у грі. Кімміх зі стандарту виконав подачу на Томаса Мюллера, який високо вистрибнув і з близької відстані головою пробив. М’яч після його удару зрикошетив у сітку від лівої стійки.

Втім Мбаппе не хотів миритися із таким положенням команд і через вісім хвилин оформив дубль, встановивши кінцевий рахунок на табло.

Матч-відповідь команд відбудеться 13 квітня у Парижі на Парк де Пренс.

Стартові склади:

Баварія: Ноєр, Павар, Зюле, Алаба, Ернандес, Кімміх, Горецкі, Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотінг.

ПСЖ: Навас, Дагба, Маркіньос, Кімпембе, Діалло, Геє, Данило, Дракслер, Ді Марія, Неймар, Мбаппе.

Цікаво, що саме ці дві команди менше року тому сформували пару фіналістів Ліги чемпіонів сезону-2019/20. У фіналі, що відбувся у серпні на Ештадіу да Луш у Лісабоні, мінімальну перемогу з рахунком 1:0 святкували баварці.

Єдиний гол у матчі забив Кінгслі Коман, а для ПСЖ той фінал ЛЧ став першим в історії на турнірі.