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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

Українських спортсменів почнуть вакцинувати у квітні

В Україні у другому місяці весни почнуть вакцинувати від Covid-19 спортсменів. МОЗ надав квоту на препарат проти коронавірусу.

Вадим Гутцайт

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. За його словами, наших спортсменів почнуть вакцинувати у квітні.

Політик підкреслив, що вакцинація – це особисте бажання кожного спортсмена. З цієї причини в міністерстві зібрали інформацію щодо того, хто має бажання вакцинуватися зараз або пізніше.

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Також чиновник зазначив, що на Олімпійських іграх не буде умови щодо того, щоб в змаганнях брали участь лише спортсмени, які отримали щеплення від коронавірусу.

Вакцинація в Україні

В Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac. Перші щеплення цим препаратом почали робити 13 квітня.

Також українських спортсменів, які змагатимуться на Олімпійських іграх в Токіо в цьому році, імунізуватимуть препаратом CoronaVac.

У МОЗ зазначають, що за кожною людиною, яка одержала перше щеплення, одразу резервуватимуть другу дозу вакцини. З цієї причини всі, хто зараз імунізуються вакциною CoronaVac гарантовано отримають другу дозу для імунізації організму.

Джерело: Укрінформ

Фото: УНІАН

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