Лондонський Челсі приймав мадридський Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Зустріч відбулася у Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж та завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:0.
Рахунок у матчі на 28-й хвилині відкрив форвард синіх Тімо Вернер. Німецький футболіст добив у порожні ворота м’яч, який відлетів від поперечини після удару Кая Хаверца.
Рахунок у матчі Челсі подвоїв після перерви завдяки удару Мейсона Маунта. Спершу Н’Голо Канте перехопив м’яча і відпасував у штрафну на Крістіана Пулішича, який віддав на Маунта, а англієць вразив ворота Тібо Куртуа.
Попри те, що Реал територіально володів перевагою найбільше моментів і шансів біля воріт суперника створили саме підопічні Томаса Тухеля, які заслужено і вийшли до фіналу турніру.
Стартові склади:
- Челсі: Менді, Аспілікуета (Джеймс, 88), Тьяго Сілва, Рюдігер, Крістенсен, Жоржинньо, Канте, Чілуелл, Маунт (Зієш, 88), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулішич, 67).
- Реал: Куртуа, Мілітао, Начо, Рамос, Менді (Вальверде, 63), Каземіро (Родріго, 76), Кроос, Модріч, Вінісіус Жуніор (Асенсіо, 63), Азар (Маріано, 89), Бензема.
- Голи: Вернер, 28 Маунт, 85
У першому матчі у Мадриді на Альфредо ді Стефано команди розійшлися нічиєю 1:1. Таким чином за підсумками двох матчів лондонський клуб вирвав квиток до фіналу Ліги чемпіонів поточного розіграшу, де зіграє з іншим англійським клубом Манчестер Сіті.
Фінал Ліги чемпіонів 2021 відбудеться 29 травня у Стамбулі на стадіоні Ататюрка. Цікаво, що за останні три сезони це буде вже другий суто англійський фінал – у 2019 році у Мадриді Ліверпуль на Ванда Метрополітано у вирішальному матчі ЛЧ здолав лондонський Тоттенгем (2:0).
Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Челсі – Реал Мадрид, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі на Стемфорд Бридж.