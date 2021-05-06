Лондонський Челсі приймав мадридський Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Зустріч відбулася у Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж та завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на 28-й хвилині відкрив форвард синіх Тімо Вернер. Німецький футболіст добив у порожні ворота м’яч, який відлетів від поперечини після удару Кая Хаверца.

Рахунок у матчі Челсі подвоїв після перерви завдяки удару Мейсона Маунта. Спершу Н’Голо Канте перехопив м’яча і відпасував у штрафну на Крістіана Пулішича, який віддав на Маунта, а англієць вразив ворота Тібо Куртуа.

Попри те, що Реал територіально володів перевагою найбільше моментів і шансів біля воріт суперника створили саме підопічні Томаса Тухеля, які заслужено і вийшли до фіналу турніру.

Стартові склади:

Челсі: Менді, Аспілікуета (Джеймс, 88), Тьяго Сілва, Рюдігер, Крістенсен, Жоржинньо, Канте, Чілуелл, Маунт (Зієш, 88), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулішич, 67).

Менді, Аспілікуета (Джеймс, 88), Тьяго Сілва, Рюдігер, Крістенсен, Жоржинньо, Канте, Чілуелл, Маунт (Зієш, 88), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулішич, 67). Реал: Куртуа, Мілітао, Начо, Рамос, Менді (Вальверде, 63), Каземіро (Родріго, 76), Кроос, Модріч, Вінісіус Жуніор (Асенсіо, 63), Азар (Маріано, 89), Бензема.

Куртуа, Мілітао, Начо, Рамос, Менді (Вальверде, 63), Каземіро (Родріго, 76), Кроос, Модріч, Вінісіус Жуніор (Асенсіо, 63), Азар (Маріано, 89), Бензема. Голи: Вернер, 28 Маунт, 85

У першому матчі у Мадриді на Альфредо ді Стефано команди розійшлися нічиєю 1:1. Таким чином за підсумками двох матчів лондонський клуб вирвав квиток до фіналу Ліги чемпіонів поточного розіграшу, де зіграє з іншим англійським клубом Манчестер Сіті.

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Фінал Ліги чемпіонів 2021 відбудеться 29 травня у Стамбулі на стадіоні Ататюрка. Цікаво, що за останні три сезони це буде вже другий суто англійський фінал – у 2019 році у Мадриді Ліверпуль на Ванда Метрополітано у вирішальному матчі ЛЧ здолав лондонський Тоттенгем (2:0).

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Челсі – Реал Мадрид, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі на Стемфорд Бридж.