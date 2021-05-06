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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Челсі здолав Реал та вийшов до фіналу Ліги чемпіонів

Челси Реал

Лондонський Челсі приймав мадридський Реал у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Зустріч відбулася у Лондоні на стадіоні Стемфорд Бридж та завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на 28-й хвилині відкрив форвард синіх Тімо Вернер. Німецький футболіст добив у порожні ворота м’яч, який відлетів від поперечини після удару Кая Хаверца.

Рахунок у матчі Челсі подвоїв після перерви завдяки удару Мейсона Маунта. Спершу Н’Голо Канте перехопив м’яча і відпасував у штрафну на Крістіана Пулішича, який віддав на Маунта, а англієць вразив ворота Тібо Куртуа.

Попри те, що Реал територіально володів перевагою найбільше моментів і шансів біля воріт суперника створили саме підопічні Томаса Тухеля, які заслужено і вийшли до фіналу турніру.

Стартові склади:

  • Челсі: Менді, Аспілікуета (Джеймс, 88), Тьяго Сілва, Рюдігер, Крістенсен, Жоржинньо, Канте, Чілуелл, Маунт (Зієш, 88), Хаверц (Жиру, 90+4), Вернер (Пулішич, 67).
  • Реал: Куртуа, Мілітао, Начо, Рамос, Менді (Вальверде, 63), Каземіро (Родріго, 76), Кроос, Модріч, Вінісіус Жуніор (Асенсіо, 63), Азар (Маріано, 89), Бензема.
  • Голи: Вернер, 28 Маунт, 85

У першому матчі у Мадриді на Альфредо ді Стефано команди розійшлися нічиєю 1:1. Таким чином за підсумками двох матчів лондонський клуб вирвав квиток до фіналу Ліги чемпіонів поточного розіграшу, де зіграє з іншим англійським клубом Манчестер Сіті.

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Фінал Ліги чемпіонів 2021 відбудеться 29 травня у Стамбулі на стадіоні Ататюрка. Цікаво, що за останні три сезони це буде вже другий суто англійський фінал – у 2019 році у Мадриді Ліверпуль на Ванда Метрополітано у вирішальному матчі ЛЧ здолав лондонський Тоттенгем (2:0).

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Челсі – Реал Мадрид, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі на Стемфорд Бридж.

Фото: Getty Images

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