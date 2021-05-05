Челсі та Реал Мадрид зійдуться 5 травня на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні у межах матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

У першому матчі на стадіоні Альфредо ді Стефано у Мадриді команди розписали гольову нічию з рахунком 1:1. За аристократів відзначився Крістіан Пулішич, а за галактикос – Карім Бензема.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Томаса Тухеля. На перемогу Челсі приймають ставки з коефіцієнтом 2.21. Успіх мадридців оцінюють в 3.45. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Зустріч у Лондоні довірили італійській бригаді арбітрів на чолі із рефері Даніеле Орсато. Йому асистуватимуть співвітчизники: Алессандро Джаллатіні та Фаб’яно Преті. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Давіде Масса. Арбітри VAR: Массіміліано Ірраті та Марко Гуїда.

Текстова онлайн-трансляція матчу Челсі — Реал Мадрид розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.