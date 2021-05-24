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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Вільярреал — Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи

Вільярреал Манчестер Юнайтед букмекери

Іспанський Вільярреал та англійський Манчестер Юнайтед зустрінуться у фінальному матчі Ліги Європи сезону-2020/21. Гра відбудеться у Гданську (Польща) на стадіоні Енерга. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Оле-Гуннара Сульшера. На перемогу манкуніанців приймають ставки з коефіцієнтом 1.88. Успіх Вільярреала оцінюють в 4.90. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із французьким рефері Клеманом Тюрпеном. Йому асистуватимуть співвітчизники: Ніколя Дано та Сіріль Гренгор. Четвертим рефері буде словенець Славко Вінчич.

Відповідальним за VAR призначили француза Франсуа Летесьє. Його помічниками стануть Жером Брісар, Бенжамен Пажес та нідерландець Пол ван Букел.

Команди давно не перетиналися одна з одною у єврокубках. Останні очні дуелі іспанського та англійського клубів відбулися ще 2000-х. Всього клуби зустрічалися між собою чотири рази у 2005 та 2008 роках. Усі матчі завершилися нічийним рахунком 0:0.

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В 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА Манчестер Юнайтед здолав Рому за сумою двох матчів, а Вільярреал обіграв Арсенал.

Чинним переможцем турніру є іспанська Севілья, яка обіграла міланський Інтер з рахунком у фіналі Ліги Європи-2020 у німецькому Кельні на арені Рейн Енергі.

Фото: Getty Images

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