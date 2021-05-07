У Лізі Європи завершилися матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. У Римі Рома на прощання грюкнула дверима, обігравши Манчестер Юнайтед, а в іншому матчі Арсенал розписав мирову з Вільярреалом.

Рома — Манчестер Юнайтед – 3:2 (5:8)

Голи: Джеко, 57 Крістанте, 60 Залевскі, 83 – Кавані, 39, 68

У першому матчі на Олд Траффорд римляни були розгромлені червоними дияволами, і теоретично Ромі залишалося лише гучно гримнути дверима перш ніж покинути турнір.

Рахунок у матчі відкрили гості завдяки холоднокровному удару Едінсона Кавані після пасу від Фреда. У другому таймі Рома зрівняла завдяки Едіну Джеко, а ще через три хвилини вовків вивів вперед гол Бріана Крістанте.

На 68-й хвилині Кавані оформив дубль, але фінальну крапку у грі поставили підопічні Паулу Фонсеки – гол у ворота команди з Манчестера забил Нікола Залевський.

Для МЮ це другий вихід до фіналу Ліги Європи. Їхній перший фінал у цьому турнірі завершився для манкуніанців трофеєм. Тоді команда з Манчестера, яку очолював Жозе Моурінью, здолала Аякс з рахунком 2:0.

Арсенал – Вільярреал – 0:0 (1:2)

Для виходу до фіналу турніру канонірам було достатньо забити один гол у Лондоні, але підопічні Мікеля Артети не змогли вразити ворота Херонімо Рульї за 90 хвилин.

Обидві команди мали хороші нагоди, щоб відзначитися у зустрічі, але десь не вистачило удачі, а в інших моментах голкіпери демонстрували свою найкращу гру.

У другому таймі на 72-й хвилині захисник канонірів Роб Голдінг пробив головою вище поперечки, а через сім хвилин Обамеянг змарнував нагоду вивести свою команду до фіналу, влучивши у штангу.

Для наставника жовтої субмарини Унаї Емері це вже п’ятий вихід до фіналу цього турніру. З 2014 до 2016 року він виводив Севілью – і у всіх трьох матчах нервіонці здобули перемогу. А ось у 2019 році Емері вийшов у фінал з лондонським Арсеналом, але поступився іншому клубу з Туманного Альбіону Челсі.

Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня у польському Гданську на стадіоні Енерга.

Фіналісти Ліги чемпіонів

Пару фіналістів Ліги чемпіонів сформували англійські клуби Манчестер Сіті та Челсі. За останні три сезони це буде вже другий англійський фінал.

Підопічні Хосепа Гвардіоли в рідних стінах обіграли минулорічного фіналіста ПСЖ, а Челсі теж на домашній арені здобув впевнену перемогу над мадридським Реалом Зінедіна Зідана.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 травня у Стамбулі на стадіоні Ататюрк.