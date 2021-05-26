Іспанський Вільярреал та англійський Манчестер Юнайтед зустрінуться 26 травня на стадіоні Енерга у Гданську у межах фіналу Ліги Європи сезону-2020/21.

Для іспанської команди – це перший вихід до фіналу єврокубків, а ось МЮ лише у фіналах Ліги Європи грали вже двічі, з яких один раз здобули трофей. Тоді команду очолював Жозе Моурінью.

Цікаво, що для наставника жовтої субмарини Унаї Емері це вже п’ятий вихід до фіналу цього турніру – три із чотирьох попередніх завершилися взяттям трофею.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Оле-Гуннара Сульшера. На перемогу манкуніанців приймають ставки з коефіцієнтом 1.87. Успіх Вільярреала оцінюють в 4.70. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.55.

Зустріч у Гданську довірили французькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Клеманом Тюрпеном. Йому асистуватимуть: Ніколя Дано та Сіріль Гренгор. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме словенець Славко Вінчич.

Текстова онлайн-трансляція матчу Вільярреал — МЮ розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 22.00.