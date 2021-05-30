Фінал Ліги чемпіонів 2021: Зінченко не стримав сліз після поразки Манчестер Сіті

Лондонський Челсі, попри статус аутсайдера, обіграв Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

Єдиний гол у фінальному матчі на стадіоні Драгау у Порту забив 21-річний німецький півзахисник Челсі Кай Хаверц наприкінці першої половини зустрічі.

Після фінального свистка ніхто із футболістів не стримували своїх емоції. Гравці Челсі разом із тренерським штабом святкували перемогу, а підопічні Манчестер Сіті, особливо Серхіо Агуеро та Олександр Зінченко не ховали сліз.

Українець, мабуть, був найбільш емоційним серед містян. Після свистка Антоніо Матео Лаоса він впав на поле зі слізьми і довго лежав. Згодом Зінченка підійшов підбадьорити Маркос Алонсо.

Зінченко не стримав сліз після поразки у фіналі Ліги чемпіонів / 2 фотографии

Під час нагородження за друге місце сльози з очей Зінченка так нікуди не ділися, а свою медаль Олександр відразу зняв з шиї.

Для Олександра Зінченка фінальний матч у Лізі чемпіонів став 100-м у футболці манчестерського клубу у всіх турнірах.

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Зінченко – найкращий гравець матчу у складі Сіті

Статистичний портал Whoscored назвав Олександра Зінченка найкращим гравцем у складі манчестерського клубу у фіналі Ліги чемпіонів.

За свою гр українець отримав сім балів, що є найвищою оцінкою серед всіх гравців містян, котрі виходили на поле.