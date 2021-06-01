Українська тенісистка Марта Костюк з перемоги над чемпіонкою Роллан Гаррос-2016 Гарбінє Мугурусою розпочала виступ на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

У першому колі ґрунтового тенісного турніру серії Grand Slam Костюк вистачило двох сетів, щоб вийти до другого кола.

У першій партії вона віддала суперниці лише один гейм. Другий сет видався напруженим, але Костюк змогла дотиснути суперницю. У підсумку 6:1, 6:4 на користь Костюк.

Всього тенісистки провели на корті одну годину та 23 хвилини.

Це була дебютна зустріч спортсменок. А для Костюк – це перша перемога над тенісисткою із тор-20 – Мугуруса є тринадцятою ракеткою світу.

За вихід до третього кола українка посперечається з переможницею пари Чжен Сансай (Китай) – Сара Соррібес-Тормо (Іспанія).

Сенсація від Калініною

У першому колі Ролан Гаррос 2021 ще одна українка піднесла сенсацію. 24-річна Ангеліна Калініна, яка вперше пробилася до основної сітки цього турніру, у двох сетах здолала екс-першу ракетку світу Анжелік Кербер.

Калініна посідає 139 сходинку у рейтингу WTA, але це не завадило їй обіграти 27-му у рейтингу німкеню з рахунком 6:2, 6:4.

У другому колі Калініна зіграє з американкою Даніель Роуз Коллінз.