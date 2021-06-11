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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

УАФ офіційно затвердила футбольний статус гасел Слава Україні та Героям слава

УАФ офіційно затвердила футбольний статус гасел Слава Україні та Героям слава

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) офіційно затвердив гасла Слава Україні! та Героям слава! як футбольні вітання. Рішення ухвалили одностайно 45 голосами. 

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Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.  

– Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел Слава Україні! та Героям слава!, які вже багато років є привітанням для мільйонів наших уболівальників у рідній країні й по всьому світу. На всіх матчах наших збірних, – зазначив Павелко.

Крім того, УАФ затвердила футбольний статус малого і великого Гербів України.

Скандал з екіпіруванням збірної України

Раніше УЄФА зобов’язав прибрати частину гасла з екіпірування збірної України, в якому вона мала зіграти на Євро-2020. В організації провели аналіз футбольної форми після запиту з боку Російського футбольного союзу.

Водночас УЄФА дозволив залишити на футболці карту України з окупованим Кримом і гасло Слава Україні. В організації визнали його неполітичним.

Однак гасло Героям слава! в поєднанні з першим розглядають як таке, що несе в собі “явний політичний сенс”.

За словами Павелка, Росія, намагаючись прибрати з футболок українських футболістів два слова, сприяла тому, що зараз усі міжнародні ЗМІ та соцмережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Джерело: Андрій Павелко

Фото: Андрій Павелко

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