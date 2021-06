Виконком Української асоціації футболу (УАФ) офіційно затвердив гасла Слава Україні! та Героям слава! як футбольні вітання. Рішення ухвалили одностайно 45 голосами.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

– Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел Слава Україні! та Героям слава!, які вже багато років є привітанням для мільйонів наших уболівальників у рідній країні й по всьому світу. На всіх матчах наших збірних, – зазначив Павелко.

Крім того, УАФ затвердила футбольний статус малого і великого Гербів України.

Скандал з екіпіруванням збірної України

Раніше УЄФА зобов’язав прибрати частину гасла з екіпірування збірної України, в якому вона мала зіграти на Євро-2020. В організації провели аналіз футбольної форми після запиту з боку Російського футбольного союзу.

Водночас УЄФА дозволив залишити на футболці карту України з окупованим Кримом і гасло Слава Україні. В організації визнали його неполітичним.

Однак гасло Героям слава! в поєднанні з першим розглядають як таке, що несе в собі “явний політичний сенс”.

За словами Павелка, Росія, намагаючись прибрати з футболок українських футболістів два слова, сприяла тому, що зараз усі міжнародні ЗМІ та соцмережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

