У першому турі групового етапу Євро-2020 збірна України зіграє з командою Нідерландів. Зустріч відбудеться 13 червня в Амстердамі на Йоган Кройф Арена.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна, Футбол 1 та Футбол 2.

Також у повторі гру можна буде подивитися 14 червня о 6.55 на телеканалі Футбол 2 та о 11.40 на Футбол 1.

Збірна Нідерландів посідає 16-ту сходинку у рейтингу ФІФА. Із 2020 року команду очолює фахівець Франк де Бур. Синьо-жовті йдуть на 24-й позиції у рейтингу.

Зустріч в Амстердамі довірили німецькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Феліксом Брихом. Йому асистуватимуть: Марк Бош та Штефан Лупп. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Бартош Франковскі. Головний рефері системи VAR — Марко Фрітц. Його асистенти: Крістіан Дінгерт та англійці Лі Беттс і Стюарт Атвелл.

Календар Євро-2020

Матчі Євро-2020 відбудуться в 11 містах Європи. На стадії групового етапу кожна зі збірних зіграє по три матчі.

Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.

Детальна таблиця та розклад матчів Євро-2020 є на Фактах ICTV.

Фото: УАФ