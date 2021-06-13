Довгоочікуване Євро-2020 стартує вже 11 червня і триватиме до 11 липня. Відкриття відбудеться на Стадіо Олімпіко у Римі, а вирішальний матч запланований у Лондоні на легендарному Вемблі.
Матчі Євро-2020 приймуть 11 міст континенту: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург. А всього на турнірі зіграють 24 команди.
На стадії групового етапу кожна зі збірних зіграє по три матчі. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу. Також до стадії плей-оф вийдуть чотири із шести команд, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах.
Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.
Груповий етап стартує 11 червня і завершиться 23 червня. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня. Фінал відбудеться на арені Вемблі у Лондоні 11 липня.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів та турнірною таблицею Євро-2020.
Груповий етап
1 тур
П’ятниця, 11 червня
|22:00
|А
|Туреччина
|0:3
|Італія
Субота, 12 червня
|16:00
|А
|Вельс
|1:1
|Швейцарія
|19:00
|В
|Данія
|0:1
|Фінляндія
|22:00
|В
|Бельгія
|3:0
|Росія
Неділя, 13 червня
|16:00
|D
|Англія
|_:_
|Хорватія
|19:00
|С
|Австрія
|_:_
|Північна Македонія
|22:00
|С
|Нідерланди
|_:_
|Україна
Понеділок, 14 червня
|16:00
|D
|Шотландія
|_:_
|Чехія
|19:00
|Е
|Польща
|_:_
|Словаччина
|22:00
|Е
|Іспанія
|_:_
|Швеція
Вівторок, 15 червня
|19:00
|F
|Угорщина
|_:_
|Португалія
|22:00
|F
|Франція
|_:_
|Німеччина
2 тур
Середа, 16 червня
|16:00
|В
|Фінляндія
|_:_
|Росія
|19:00
|А
|Туреччина
|_:_
|Вельс
|22:00
|А
|Італія
|_:_
|Швейцарія
Четвер, 17 червня
|16:00
|С
|Україна
|_:_
|Північна Македонія
|19:00
|В
|Данія
|_:_
|Бельгія
|22:00
|С
|Нідерланди
|_:_
|Австрія
П’ятниця, 18 червня
|16:00
|Е
|Швеція
|_:_
|Словаччина
|19:00
|D
|Хорватія
|_:_
|Чехія
|22:00
|D
|Англія
|_:_
|Шотландія
Субота, 19 червня
|16:00
|F
|Угорщина
|_:_
|Франція
|19:00
|F
|Португалія
|_:_
|Німеччина
|22:00
|E
|Іспанія
|_:_
|Польща
3 тур
Неділя, 20 червня
|19:00
|А
|Італія
|_:_
|Вельс
|19:00
|А
|Швейцарія
|_:_
|Туреччина
Понеділок, 21 червня
|19:00
|С
|Північна Македонія
|_:_
|Нідерланди
|19:00
|С
|Україна
|_:_
|Австрія
|22:00
|В
|Росія
|_:_
|Данія
|22:00
|В
|Фінляндія
|_:_
|Бельгія
Вівторок, 22 червня
|22:00
|D
|Хорватія
|_:_
|Шотландія
|22:00
|D
|Чехія
|_:_
|Англія
Середа, 19 червня
|19:00
|E
|Словаччина
|_:_
|Іспанія
|19:00
|E
|Швеція
|_:_
|Польща
|22:00
|F
|Німеччина
|_:_
|Угорщина
|22:00
|F
|Португалія
|_:_
|Франція
Турнірна таблиця
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Італія
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|2.
|Швейцарія
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|Вельс
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|4.
|Туреччина
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|0
Група В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгія
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|2.
|Фінляндія
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3.
|Данія
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|4.
|Росія
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Нідерланди
|2.
|Україна
|3.
|Північна Македонія
|4.
|Австрія
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Хорватія
|2.
|Шотландія
|3.
|Англія
|4.
|Чехія
Група E
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швеція
|2.
|Іспанія
|3.
|Словаччина
|4.
|Польща
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Німеччина
|2.
|Франція
|3.
|Португалія
|4.
|Угорщина