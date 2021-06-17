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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Справжній футбольний трилер: реакція мережі на першу перемогу збірної України на Євро-2020

Збірна України

17 червня збірна України у матчі другого туру групового етапу Євро-2020 переграла Північну Македонію з рахунком 2:1. Це перша перемога підопічніих Андрія Шевченка на нинішньому чемпіонаті Європи.

Здобуту перемогу синьо-жовтих активно обговорюють як світові, так і українські експерти, політики, ЗМІ та звичайні вболівальники.

Факти ICTV зібрали реакцію мережі на першу перемогу збірної України на Євро-2020.

Перша перемога збірної України на Євро-2020 – реакція мережі

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Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі Євро-2020: реакція мережі

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Сьогодні збірна України зустрічалася з командою Північної Македонії у квартеті С. Матч відбувся у Бухаресті на Національному стадіоні і завершився з рахунком 2:1 на користь синьо-жовтих.

Зокрема, м’яч забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, а у македонців – Аліоскі.

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