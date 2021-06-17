Збірна України зустрічалася з командою Північної Македонії у матчі другого туру групового етапу Євро-2020 у квартеті С. Матч відбувся у Бухаресті на Національному стадіоні і завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Андрія Шевченка.

Україна з перших секунд взяла гру під свій контроль. Синьо-жовті перевіряли кілька разів голкіпера македонців Столе Дімітрієвскі, але він надійно захищав свої ворота до середини першої половини зустрічі. А вже на 29-й хвилині Андрій Ярмоленко таки використав свій шанс, завдавши удару у чужі ворота.

Українцям знадобилося п’ять хвилин, щоб подвоїти рахунок у матчі. Роман Яремчук вийшов віч-на-віч із голкіпером після пасу від Ярмоленка і відправив кулястого у кут воріт македонців.

Другий тайм вийшов дещо нервовішим. Наставник суперників провів дві заміни, які оживили їхню гру. Македонці намагалися грати першим номером, хоча це і не завжди вдавалося.

На 56-й хвилині суперник отримав право на пенальті після дуже напружного моменту. Спершу Георгій Бущан парирував небезпечний удар Трайковскі після чого, Караваєв у боротьбі за м’яч із Пандєвим врізав йому по нозі, хоча ветеран македонців так само виставляв ногу і не зовсім грав у м’яч.

Бити пенальті пішов Езган Аліоскі, однак його удар вгадав та парирував Бущан. Георгій лише відбив м’яч перед собою і першим на добиванні опинився саме Аліоскі.

За п’ять хвилин до кінця основного часу другого тайму право на одинадцятиметровий удар заробили синьо-жовті. Арбітр навіть пішов дивитися VAR і в моменті з виконанням стандарту Русланом Маліновським побачив гру рукою у своєму штрафному Абрамовскі.

Бити пенальті пішов сам Маліновський, але не зумів переграти голкіпера.

У доданий час українці грали на утримання рахунку, а македонці намагалися вхопити останній шанс на нічию, кілька разів перевіривши реакцію Бущана, але український кіпер був на висоті.

Україна : Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Степаненко, Маліновський (Соболь, 90+2), Зінченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Ярмоленко (Циганков, 70), Яремчук (Бесєдін, 70).

: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Степаненко, Маліновський (Соболь, 90+2), Зінченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Ярмоленко (Циганков, 70), Яремчук (Бесєдін, 70). Північна Македонія : Дімітрієвскі, Рістовскі, Велкоскі (Трічковскі, 85), Мусліу, Ніколов (Трайковскі, 46), Адемі (Рістевскі, 85), Спіровскі (Чурлінов, 46), Аліоскі, Барді (Аврамовскі, 77), Пандєв, Ельмас.

: Дімітрієвскі, Рістовскі, Велкоскі (Трічковскі, 85), Мусліу, Ніколов (Трайковскі, 46), Адемі (Рістевскі, 85), Спіровскі (Чурлінов, 46), Аліоскі, Барді (Аврамовскі, 77), Пандєв, Ельмас. Голи: Ярмоленко, 29 Яремчук, 34 – Аліоскі, 57

Таким чином, завдяки перемозі над Північною Македонією Україна набрала три очки у турнірній таблиці квартету С. Також у цій групі грають команди Австрії та Бельгії. Свою третю гру на Євро-2020 підопічні Шевченка проведуть 21 червня у Бухаресті проти австрійців.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Північна Македонія, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі.