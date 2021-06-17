Збірну України телефонним дзвінком привітав президент України Володимир Зеленський відразу після перемоги над командою Північної Македонії у межах другого туру групового етапу Євро-2020. Відразу після того, як команди повернулися у роздягальню після напруженого матчу.

Про це розповів головний тренер української збірної Андрій Шевченко під час флеш-інтерв’ю. Також фахівець подякував за підтримку вболівальникам.

— Найперше хочу привітати вболівальників з першою перемогою на цьому турнірі. Дякую за підтримку і всім, хто приїхав на стадіон і хто вболівав в Україні. У роздягальню нам ще зателефонував президент Володимир Зеленський – привітав команду з перемогою. Дуже приємно, що вся Україна вболіває за нас.

Шевченко наголосив, що команда провела два хороші тайми, але під кінець гри втратила трішки впевненість.

— Така емоційна гра вийшла. Хотілося, щоб вона швидше закінчилася. В принципі команда провела два хороші тайми, десь була нервозність, у нас було достатньо моментів, щоб закрити гру. Коли не забиваєш моменти, пенальті. Хлопці десь втратили впевненість, але довели матч до кінця дуже впевнено, – підсумував Шевченко.

Перша перемога на Євро-2020

Збірна України обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1 у матчі другого туру групового етапу Євро-2020.

Голами у матчі, як і в зустрічі з нідерландцями, знову відзначилися Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Завдяки перемозі Україна перервала свою серію із шести поразок поспіль у фінальних частинах чемпіонатів Європи.