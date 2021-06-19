Футболіста збірної Данії та міланського Інтера Крістіана Еріксена виписали з лікарні.

29-річний півзахисник успішно переніс операцію на серці, яку провели йому 17 червня. Еріксену встановили спеціальний апарат – кардіовертер-дефібрилятор (ІКД).

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here #ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

Цей пристрій поєднує функцію кардіостимуляції та запобігає раптовій зупинці серця.

Схожу процедуру з установки ІКД кілька років тому пережив захисник Аякса та збірної Нідерландів Дейлі Блінд, який продовжує виступати на професійному рівні. Втім в Італії особам, котрим встановлений такий апарат, заборонено займатися професійним спортом.

Найбільша небезпека його встановлення для професійного спортсмена полягає у тому, що у разі жорсткого зіткнення апарат може пошкодитися та призвести до повторної зупинки серця.

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Поки ж на Еріксена чекатиме кілька місяців реабілітації перш ніж він ухвалюватиме рішення щодо продовження своєї кар’єри.

Інцидент з Еріксеном

Під час матчу першого туру групового етапу Євро-2020 між командами Данії та Фінляндії Крістіан Еріксен раптово впав на поле, втративши свідомість. Гравець пережив зупинку серця.

Матч призупинили, а футболіста екстрено госпіталізували до лікарні. Згодом його стан стабілізувався, а лікарі порадили йому встановити кардіостимулятор.

Джерело: Данський футбольний союз