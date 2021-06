Футболіста збірної Данії та міланського Інтера Крістіана Еріксена виписали з лікарні.

29-річний півзахисник успішно переніс операцію на серці, яку провели йому 17 червня. Еріксену встановили спеціальний апарат – кардіовертер-дефібрилятор (ІКД).

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here #ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1

— DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021