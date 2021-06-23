Звинувачення в допінгу знято: Ястремська повертається у теніс

Другу ракетку України Даяну Ястремську виправдали у допінговому скандалі, який розгорівся напередодні Australian Open.

Під час розслідування встановили, що допінг потрапив до організму професійної спортсменки через недбалість. Про це повідомила Федерація тенісу України у соціальній мережі Facebook.

Відповідне рішення ухвалив Незалежний трибунал. Таким чином, українка тепер може повернутися у тенісний тур.

– Рада та відчула полегшення. Хочу подякувати всім навколо за незмінну підтримку. Окреме дякую моєму батькові. Я не можу дочекатися, коли повернуся, – підкреслила спортсменка на своїй сторінці в Insragram.

Виступити на Вімблдоні Ястремській вже не вдасться, оскільки сітки закрили вчора. Наразі дівчину вже номінували в Олімпійську збірну на спортивні змагання, які відбудуться незабаром в Токіо.

Українську тенісистку Даяну Ястремську відсторонили від спортивних змагань через підозру у вживанні допінгу. Її результат тесту показав наявність заборонених речовин в організмі.

Сама спортсменка неодноразово говорила, що ніколи їх не вживала. За словами Ястремської, вона була вражена та шокована.

Водночас вона заявляла, що местеролон міг міститися у препараті, який вживав її колишній хлопець для підняття потенції. Проте він спростовував цю заяву.

Він здав аналіз сечі, щоб підтвердити свої слова. Однак хлопець відмовився здати для аналізу зразок свого волосся. Через цей скандал Ястремську відсторонили від участі у спортивних змаганнях.