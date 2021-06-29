Сьогодні, 28 червня, путівку до чвертьфіналу турніру розігрує Хорватія і Іспанія. Цими хвилинами матч проходить в Данії.

Оновлено 21.40. У поєдинку Хорватія-Іспанія з курйозним голом голкіпера сильнішими стали іспанці. Перемога – 5: 3.

Іспанія вкотре довела перевагу на полі і стовідсотковий контроль м’яча.

Ці збірні є одними з найцікавіших на нинішньому Євро.

Хорвати ледве опинилися в плей-офф, поступившись в групі Англії (0: 1), вирвавши нічию у Чехії (1: 1) і перегравши в ключовому поєдинку Шотландію (3: 1).

Іспанці також із труднощами здобули місце в 1/8 фіналу турніру. Підопічні Луїса Енріке зіграли дві нічиї зі Швецією (0: 0) і Польщею (1: 1) і розгромили Словаччину (5: 0).

До стартового складу Хорватії входять: Ліваковіч, Чалет-Цар, Віда, Гвардіола, Юрановіч, Ковачич, Модріч, Брозовіч, Влашич, Ребич, Петкович.

Іспанія: Симон, Гайя, Аспілікуета, Лапорт, Гарсія, Бускетс, Коке, Торрес, Сарабія, Педрі, Мората.

Іспанці активно розпочали поєдинок 1/8 фіналу, але до завершального удару справа доходила рідко.

Хорвати повели на 20-й хвилині.

Воротар Унаї Симон на 20-й хвилині поєдинку 1/8 фіналу проти Хорватії в штрафній не зумів прийняти пас з центру поля від свого гравця, і від його ноги м’яч відскочив у ворота.

Фурія Роха відновила позиції наприкінці тайму. Пабло Сарабія потужно із рикошетом забив м’яч.

Потім Ферран Торрес подав від лівого краю на дальню стійку, а Сесар Аспілікуета забив м’яч у сітку головою.

На 77-й хвилині іспанці забили втретє завдяки Пау Торресу, який зіграв по діагоналі із власної половини на правий фланг, де Ферран Торрес утік від Гвардіола та перехитрив голкіпера хорватської збірної.

На 85-й хвилині після передачі Модріча Міслав Оршіч таки доставив м’яч за лінію воріт.

Арбітр додає час. Тож, Хорватія перевела матч в овертайм. Маріо Пашаліч зіграв головою у сторону Сімона.

Іспанці ще двічі забивають. Спочатку Мората чудово відправив м’яч у сітку після пасу Дані Ольмо.

А за три хвилини Мікель Оярсабаль забив п’ятий гол збірної Іспанії.

Іспанія перемогла та вийшла у чвертьфінал Євро-2020.

Завтра, 29 червня, у Глазго на Гемпден Парк у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з командою Швеції.