Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував вихід національної команди до 1/4 після перемоги над збірною Швеції в 1/8 фіналу.

Шевченко зазначив, що футболісти повністю виконали його настанови на гру, і не поспішаючи, забили перший гол.

— Вирішили трохи убезпечити наші фланги. Попросили дуже багато працювати півзахисників, перебудували трохи позицію Ярмоленко. Намагалися контролювати гру, не завжди виходило, але команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, переводили м’яч з флангу на фланг, так ми і забили перший гол.

Він додав, що обидва суперники продемонстрували цікавий футбол і ніхто не хотів програвати, тому дотягнули до такої драми з екстратаймами. Також Шевченко подякував усім вболівальникам за підтримку.

— Вдячний усім, хто прийшов нас підтримати. Приїхала моя сім’я, діти. Я дуже хотів домогтися цього результату. Дякую своїй команді за ті сили, що вони витратили. За той героїзм, що вони продемонстрували. Спасибі нашому президенту. Він зателефонував і підтримав команду. Ми знаємо, що за нас вболівають. Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України.

Також наставник синьо-жовтих наголосив, що поки ще є трішки часу порадіти, але вже у суботу у команди 1/4 фіналу проти Англії на Стадіо Олімпіко.

— Буде важкий матч. Знаємо, з ким граємо. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку, – підсумував тренер.

Збірна України вперше у своїй історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Підопічні Андрія Шевченка у напруженому матчі вирвали путівку у компенсований арбітром час до другого екстратайму.

Відео та огляд матчу Швеція – Україна доступний на сайті Факти ICTV.