Довгоочікуване Євро-2020 стартувало 11 червня і триватиме до 11 липня. Відкриття відбулося на Стадіо Олімпіко у Римі, а вирішальний матч запланований у Лондоні на легендарному Вемблі.
Матчі Євро-2020 приймають 11 міст континенту: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург. А всього у турнірі беруть участь 24 команди.
За регламентом, на стадії групового етапу кожній зі збірних належить зіграти по три матчі. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу. Також до стадії плей-оф вийдуть чотири із шести команд, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах.
Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.
Груповий етап стартував 11 червня і завершився 23 червня. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня. Фінал відбудеться на арені Вемблі у Лондоні 11 липня.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів та турнірною таблицею Євро-2020.
1/8 фіналу
Субота, 26 червня
Неділя, 27 червня
Понеділок, 28 червня
Вівторок, 29 червня
Груповий етап
1 тур
П’ятниця, 11 червня
Субота, 12 червня
Неділя, 13 червня
Понеділок, 14 червня
Вівторок, 15 червня
2 тур
Середа, 16 червня
Четвер, 17 червня
П’ятниця, 18 червня
Субота, 19 червня
3 тур
Неділя, 20 червня
Понеділок, 21 червня
|19:00
|С
|Північна Македонія
|0:3
|Нідерланди
|19:00
|С
|Україна
|0:1
|Австрія
|22:00
|В
|Росія
|1:4
|Данія
|22:00
|В
|Фінляндія
|0:2
|Бельгія
Вівторок, 22 червня
Середа, 23 червня
|19:00
|E
|Словаччина
|0:5
|Іспанія
|19:00
|E
|Швеція
|3:2
|Польща
|22:00
|F
|Німеччина
|2:2
|Угорщина
|22:00
|F
|Португалія
|2:2
|Франція
Турнірна таблиця
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Італія
|3
|3
|0
|0
|7
|0
|9
|2.
|Вельс
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|4
|3
|Швейцарія
|3
|1
|1
|1
|4
|5
|4
|4.
|Туреччина
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|0
Група В
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Бельгія
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|9
|2.
|Данія
|3
|1
|0
|2
|5
|4
|3
|3.
|Фінляндія
|3
|1
|0
|2
|1
|3
|3
|4.
|Росія
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Нідерланди
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|9
|2.
|Австрія
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|6
|3.
|Україна
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|3
|4.
|Північна Македонія
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|0
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Англія
|3
|2
|1
|0
|2
|0
|7
|2.
|Хорватія
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|4
|3.
|Чехія
|3
|1
|1
|1
|3
|2
|4
|4.
|Шотландія
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|1
Група E
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швеція
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|7
|2.
|Іспанія
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|3.
|Словаччина
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
|4.
|Польща
|3
|0
|1
|2
|4
|6
|1
Група F