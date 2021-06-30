Довгоочікуване Євро-2020 стартувало 11 червня і триватиме до 11 липня. Відкриття відбулося на Стадіо Олімпіко у Римі, а вирішальний матч запланований у Лондоні на легендарному Вемблі.

Матчі Євро-2020 приймають 11 міст континенту: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген та Санкт-Петербург. А всього у турнірі беруть участь 24 команди.

За регламентом, на стадії групового етапу кожній зі збірних належить зіграти по три матчі. Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу. Також до стадії плей-оф вийдуть чотири із шести команд, що посядуть треті сходинки у своїх квартетах.

Сітка плей-оф залежатиме від того, з яких саме груп вийдуть команди, що посядуть треті сходинки.

Груповий етап стартував 11 червня і завершився 23 червня. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали – 2-3 липня, півфінали – 6-7 липня. Фінал відбудеться на арені Вемблі у Лондоні 11 липня.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з розкладом матчів та турнірною таблицею Євро-2020.

1/8 фіналу

Субота, 26 червня

19:00 Вельс 0:4 Данія 22:00 Італія 2:1 Австрія

Неділя, 27 червня

19:00 Нідерланди 0:2 Чехія 22:00 Бельгія 1:0 Португалія

Понеділок, 28 червня

19:00 Хорватія 3:5 Іспанія 22:00 Франція 3:3 (пен. 4:5) Швейцарія

Вівторок, 29 червня

19:00 Англія 2:0 Німеччина 22:00 Швеція 1:2 Україна

Груповий етап

1 тур

П’ятниця, 11 червня

22:00 А Туреччина 0:3 Італія

Субота, 12 червня

16:00 А Вельс 1:1 Швейцарія 19:00 В Данія 0:1 Фінляндія 22:00 В Бельгія 3:0 Росія

Неділя, 13 червня

16:00 D Англія 1:0 Хорватія 19:00 С Австрія 3:1 Північна Македонія 22:00 С Нідерланди 3:2 Україна

Понеділок, 14 червня

16:00 D Шотландія 0:2 Чехія 19:00 Е Польща 1:2 Словаччина 22:00 Е Іспанія 0:0 Швеція

Вівторок, 15 червня

19:00 F Угорщина 0:3 Португалія 22:00 F Франція 1:0 Німеччина

2 тур

Середа, 16 червня

16:00 В Фінляндія 0:1 Росія 19:00 А Туреччина 0:2 Вельс 22:00 А Італія 3:0 Швейцарія

Четвер, 17 червня

16:00 С Україна 2:1 Північна Македонія 19:00 В Данія 1:2 Бельгія 22:00 С Нідерланди 2:0 Австрія

П’ятниця, 18 червня

16:00 Е Швеція 1:0 Словаччина 19:00 D Хорватія 1:1 Чехія 22:00 D Англія 0:0 Шотландія

Субота, 19 червня

16:00 F Угорщина 1:1 Франція 19:00 F Португалія 2:4 Німеччина 22:00 E Іспанія 1:1 Польща

3 тур

Неділя, 20 червня

19:00 А Італія 1:0 Вельс 19:00 А Швейцарія 3:1 Туреччина

Понеділок, 21 червня

19:00 С Північна Македонія 0:3 Нідерланди 19:00 С Україна 0:1 Австрія 22:00 В Росія 1:4 Данія 22:00 В Фінляндія 0:2 Бельгія

Вівторок, 22 червня

22:00 D Хорватія 3:1 Шотландія 22:00 D Чехія 0:1 Англія

Середа, 23 червня

19:00 E Словаччина 0:5 Іспанія 19:00 E Швеція 3:2 Польща 22:00 F Німеччина 2:2 Угорщина 22:00 F Португалія 2:2 Франція

Турнірна таблиця

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Італія 3 3 0 0 7 0 9 2. Вельс 3 1 1 1 3 2 4 3 Швейцарія 3 1 1 1 4 5 4 4. Туреччина 3 0 0 3 1 8 0

Група В

№ Команда І П Н П З П О 1. Бельгія 3 3 0 0 7 1 9 2. Данія 3 1 0 2 5 4 3 3. Фінляндія 3 1 0 2 1 3 3 4. Росія 3 1 0 2 2 7 3

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Нідерланди 3 3 0 0 8 2 9 2. Австрія 3 2 0 1 4 3 6 3. Україна 3 1 0 2 4 5 3 4. Північна Македонія 3 0 0 3 2 8 0

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1 Англія 3 2 1 0 2 0 7 2. Хорватія 3 1 1 1 4 3 4 3. Чехія 3 1 1 1 3 2 4 4. Шотландія 3 0 1 2 1 5 1

Група E

№ Команда І П Н П З П О 1. Швеція 3 2 1 0 4 2 7 2. Іспанія 3 1 2 0 6 1 5 3. Словаччина 3 1 0 2 2 7 3 4. Польща 3 0 1 2 4 6 1

Група F