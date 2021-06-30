У вівторок, 29 червня, збірна України вперше в історії виборола собі місце в 1/4 Чемпіонату Європи. Вихованці Андрія Шевченка обіграли Швецію з рахунком 2:1.

Наступний матч збірна України проведе проти Англії. Поєдинок відбудеться у суботу, 3 липня, у столиці Італії, Римі.

Збірна Англії показала гарний результат на Євро-2020, здобувши перше місце у своїй групі. Англійці з рахунком 1:0 перемогли Хорватію, далі зіграли в нічию з Шотландією, а потім знову отримали перемогу у матчі проти Чехії (1:0).

За місце в 1/4 Євро-2020 збірна Англії боролася з німцями. У результаті вихованці Гарета Саутгейта забили два гола у ворота Німеччини та відправили суперників додому.

Україна – Швеція: як пройшов матч

Збірна України у Шотландії провела історичний матч проти Швеції. Перший гол у ворота суперників забив нападник Олександр Зінченко.

Другий гол також відбувся завдяки йому – Зінченко здійснив передачу на Артема Довбика, який на 121 хвилині поєдинку забив м’яч у ворота шведів.

Детальний огляд матчу Україна – Швеція дивіться у матеріалі Фактів ICTV.